Asa Norte e Setor Comercial Sul ganharão calçadas, estacionamentos e áreas verdes

O governo anunciou melhorias na Asa Norte e no Setor Comercial Sul. As obras iniciarão entre as quadras 713 e 716 da Asa Norte com recuperação de calçadas para acessibilidade. O governador Ibaneis Rocha informou que a reforma da W3 Norte seguirá o mesmo modelo das intervenções na Asa Sul. A previsão é que todas as reformas sejam concluídas até o final do próximo ano.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!