Assista à íntegra do DF Record desta quarta-feira (12)

No DF Record desta quarta-feira (12), entenda como a inflação tem elevado os preços dos produtos essenciais e reduzido o poder de compra do salário e veja a PEC apresentada pelo senador Izalci Lucas que busca garantir repasses do Fundo Constitucional ao Distrito Federal. Esta edição do jornal traz imagens de uma tentativa de assalto a uma família em Taguatinga e mostra como foi o segundo dia do Encontro Nacional dos Prefeitos e Prefeitas em Brasília. Confira.