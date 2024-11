Assista à íntegra do DF Record desta quarta-feira (16)

GDF entrega mais 352 apartamentos no Itapoã Parque, e total chega a 5,3 mil, chuva inunda clínicas e causa desabamento de teto na Asa Sul, governo decide que horário de verão só poderá voltar no ano que vem, corrida ao Palácio do Buriti já começou e velhos nomes são lembrados, proposta quer aumentar pena para crimes sexuais em atendimento médico, flamboyants florescem e colorem ruas de Brasília.