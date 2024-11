O DF RECORD desta quarta-feira (20) traz os seguintes destaques: o depoimento de Mauro Cid, nesta quinta (21); a visita do presidente da China, Xi Jinping, e o intercâmbio cultural do país asiático com o Brasil; a proliferação de algas no Lago Paranoá e os bastidores da política com o jornalista Vladimir Porfírio.