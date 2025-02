Assista à íntegra do DF Record desta quarta-feira (22)

O DF Record dessa quarta-feira (21) tem como destaque a mulher que teve o carro levado por um ladrão ao sair de uma padaria em Sobradinho II, o Renova DF que recebeu mais de 1,5 mil inscrições no primeiro ciclo de cursos de 2025, e o estado de saúde de Oscelina Moura, uma das vítimas do delgado em surto Mikhail Rocha. Nos Bastidores da Política, Vladimir Porfírio ressalta que lideranças políticas estudam criação de fórum permanente em defesa das verbas do DF.