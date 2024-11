Assista à íntegra do DF Record desta quarta-feira (27)

Entre os destaques do DF RECORD desta quarta-feira (27), está a dupla que invadiu condomínio, fez moradores reféns e fugiu com carro das vítimas. A edição traz também a operação da Polícia Civil do DF para combater crimes no Recanto das Emas e a criação de departamentos na corporação para combate ao extremismo violento. E mais: os bastidores da política com o comentarista Vladimir Porfírio.