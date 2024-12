Assista à íntegra do DF Record desta quarta-feira (4)

Entre os destaques do DF RECORD desta quarta-feira (4), está a crítica do governador do DF, Ibaneis Rocha, à proposta que pode reduzir os repasses do Fundo Constitucional do DF, durante o Fórum Lide Brasil, e a reunião dele com o presidente da Câmara dos Deputados. A edição traz também os investimentos superiores a R$ 200 bilhões em indústrias sustentáveis. Além disso, o roubo a um ciclista, no Entorno do DF. E mais: os bastidores da política no comentário do jornalista Vladimir Porfírio.