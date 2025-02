Assista à íntegra do DF Record desta quarta-feira (5)

No DF Record desta quarta-feira (5), veja os bastidores da disputa pela presidência do PT no DF e as possíveis implicações para 2026. A operação da Secretaria do DF Legal continuou com a demolição de seis construções irregulares na Colônia Agrícola 26 de Setembro, em Vicente Pires (DF). Moradores protestaram e interditaram parte da pista na Estrutural, alegando falta de notificação, mesmo para casas habitadas. No Entorno do DF, o trânsito na BR-040 foi liberado após obras emergenciais em Valparaíso de Goiás. E em Ceilândia, o GDF anunciou um investimento de R$ 500 milhões no Parque Urbano do Setor O. Confira.