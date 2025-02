Assista à íntegra do DF Record desta quinta-feira (13)

No DF Record desta quinta-feira (13), veja que a polícia prendeu suspeitos de assaltarem um salão de beleza no Riacho Fundo. No cenário político, segmentos não receberam bem a PEC que garante o Fundo Constitucional para o DF. O governo apresentou 48 propostas ao Congresso, com destaque para o Marco da Inteligência Artificial. E no Mercado em Movimento, as vendas de motos cresceram 6% em janeiro no DF. Confira!