Assista à íntegra do DF Record desta quinta-feira (23)

Entre os destaques do DF Record dessa quinta-feira (23) veja que impossibilidade de candidatura de Bolsonaro pode gerar reviravolta na política de Brasília, spas e clínicas movimentam R$ 350 milhões por mês no Distrito Federal e governadora em exercício Celina Leão entrega novo piso da Praça dos Três Poderes. O jornal mostra o relato da apostadora que quase perdeu R$ 34 mil em golpe dado por funcionária de lotérica e a ida de Ibaneis à Zurique, onde o governador reforçou compromisso com transição energética e uso de energia limpa.