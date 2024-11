Assista à íntegra do DF Record desta quinta-feira (28)

Entre os destaques do DF RECORD desta quinta-feira (28), estão a prisão de uma família suspeita de tráfico de drogas, em Ceilândia, e a captura de passageira que transportava 85 kg de entorpecentes em rodoviária do DF. A edição traz também a aprovação das contas públicas do Governo do Distrito Federal, pelo TCDF, e o comentário do jornalista Vladimir Porfírio sobre os bastidores da política local. E mais: o crescimento do mercado de carros de luxo no DF.