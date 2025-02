Assista à íntegra do DF Record desta quinta-feira (30)

Nesta quinta-feira (30), o DF Record mostra o crescimento de exportações de produtos feitos no Distrito Federal, que arrecadaram US$ 80 milhões no segundo trimestre do último ano. O jornal também traz o caso de uma jovem que morreu em um acidente de moto e teve os órgãos doados para quatro pacientes. Veja também sobre a posse do novo presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) do Distrito Federal, e muito mais.