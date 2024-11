Assista à íntegra do DF Record desta quinta-feira (7)

No DF Record desta quinta-feira (7), o jornalista político Vladimir Porfírio falou sobre os bastidores da corrida para o Buriti. O jornal também mostrou como foi a audiência pública que discutiu soluções para melhorias do atendimento de unidades do Iges-DF e trouxe uma reportagem especial no quadro Mercado em Movimento, sobre gastronomia conceito, uma prática que une à cozinha criatividade, experimentos e sensações.