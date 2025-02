Assista à íntegra do DF Record desta segunda-feira (17)

No DF Record desta segunda-feira (17), veja que moradores do Pôr do Sol têm enfrentado sujeira e risco de doenças com papa-lixo quebrado, vigilante atacado por abelhas em escola da Fercal recebe alta e governo do DF propõe reajuste para igualar salários das forças de segurança aos federais. O jornal também mostra as buscas por um lobo-guará flagrado andando pelas ruas do Lago Sul e que o Ministério da Saúde liberou a vacinação de pessoas com até 59 anos para evitar o vencimento dos imunizantes contra a dengue. E ainda: entenda como o aumento do salário mínimo afeta suas contribuições ao INSS.