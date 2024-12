Assista à íntegra do DF Record desta segunda-feira (2)

Entre os destaques do DF RECORD desta segunda-feira (2), está o título de Cidadão Honorário recebido pelo ministro do STF Gilmar Mendes, na Câmara Legislativa do Distrito Federal. A edição traz também os detalhes do assassinato de um idoso, em Samambaia, vítima de um homem em suposto surto psicótico. Além disso, operação no trânsito autua 400 motoristas e prende quatro em flagrante. E mais: os bastidores da política no comentário do jornalista Vladimir Porfírio.