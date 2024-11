Assista à íntegra do DF Record desta segunda-feira (25)

Entre os destaques do DF RECORD desta segunda-feira (25), está a prisão do suspeito de feminicídio contra a assistente social Bertha Victória, em Ceilândia. A edição traz também os furtos a uma casa de Taguatinga, em dois dias seguidos, que causaram prejuízo de R$ 50 mil. Além disso, o STF deve enviar à PGR o relatório do inquérito sobre o golpe, nesta terça (26). E mais: o comentário do jornalista Vladimir Porfírio sobre os bastidores da política.