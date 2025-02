Assista à íntegra do DF Record desta segunda-feira (3)

O DF Record desta segunda-feira (3) fala sobre a importância das telas de proteção para a segurança de crianças em apartamentos e traz a recente onda de crimes na Asa Norte, que tem deixado moradores e comerciantes em estado de alerta. Além disso, o jornal noticia a morte de Argemiro Antonio da Silva, que havia fugido há um mês da Papuda e entrou em confronto com policiais Militares de Goiás. Outros destaques são: Banco Central regulamenta pagamentos de boletos via Pix; CLDF retoma os trabalhos com pauta prioritária para o governo Ibaneis; Receita do DF apreende R$ 800 mil em produtos sem nota fiscal durante o fim de semana.