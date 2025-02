Assista à íntegra do DF Record desta sexta-feira (17)

O DF Record desta sexta-feira (17) traz atualizações sobre o caso do delegado que atirou contra a esposa, a empregada e uma funcionária de um hospital particular de Brasília e a prisão de um suspeito de tentativa de feminicídio no DF, que foi capturado em um ônibus interestadual. Outros destaques do jornal são: população do DF poderá denunciar abusos infantis em sites do GDF; Águas Lindas realiza conferência para modernizar educação nas escolas municipais; fim de semana em Brasília tem peça teatral, stand-up e Ensaios da Anitta.