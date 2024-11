Assista à íntegra do DF Record desta sexta-feira (29)

O DF Record desta sexta-feira (29) fala sobre o aquecimento do mercado para as festas de fim de ano. Além disso, mostra as novas oportunidades de emprego para pessoas em situação de rua no departamento de manutenção da Secretaria de Justiça e Cidadania, e o anúncio da Aneel de que a bandeira tarifária será verde em dezembro. O jornal traz ainda a inauguração do novo viaduto no Riacho Fundo, e um comentário do jornalista político Vladimir Porfírio sobre a movimentação que evitou a redução do fundo constitucional de Brasília. E mais: confira a programação para o fim de semana no Distrito Federal.