Assista à íntegra do DF Record desta sexta-feira (31)

O DF Record dessa sexta-feira (31) traz a determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal à Secretaria de Saúde que pede ações imediatas para o combate à dengue, mostra o andamento das construções dos novos Centros de Referência da Mulher Brasileira, que serão entregues até maio, e o caso em que três pessoas agrediram um enfermeiro e vigilantes após exigirem atendimento imediato na UPA do Paranoá. O jornal noticia ainda que a ABDI lançou mais um edital que oferece apoio financeiro e técnico a empresas com foco em inovação. Confira.