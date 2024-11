Assista à íntegra do DF Record desta sexta-feira (4)

Governo inaugura no Varjão mais um restaurante comunitário, entenda a pesquisa de intenção de votos para a Prefeitura de Formosa, DF bate recorde e completa 164 dias sem chuva, recolhimento de lixo e entulho é realizado no Núcleo Bandeirante, criminosos furtam 13 medidores de água em Ceilândia Norte. E mais: saiba o que fazer neste fim de semana no Distrito Federal.