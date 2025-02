Assista à íntegra do DF Record desta terça-feira (11)

No DF Record desta terça-feira (11), veja que os roubos de veículos no Distrito Federal caíram 20% em 2024, resultado de ações conjuntas de segurança. A proibição do uso de celulares nas escolas públicas do DF já apresenta resultados positivos, de acordo com autoridades. No Legislativo, um novo projeto busca agravar as penas para queimadas durante o período de seca no Distrito Federal. E ainda: o Governo do DF recriou a Secretaria do Entorno, com foco na melhoria do transporte público. Confira!