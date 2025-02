O DF Record desta terça-feira (21) destaca que o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF será prioridade do governo para 2025, as obras de drenagem e pavimentação em área destruída pela chuva no Pôr do Sol feitas pelo governo e o trabalho do Batalhão Rio Branco da PMDF que oferece curso de especialização em policiamento turístico. Confira.