Assista à íntegra do DF Record desta terça-feira (26)

O DF Record desta terça-feira (26) mostra o relato do pai do menino de 9 anos que morreu ao ser atingido por pedras que caíram de caminhão na DF-150, e uma entrevista com o advogado que sofreu fraturas no rosto ao cair em calçada. O jornal também traz a sanção de uma lei no DF que aumenta os cuidados com a saúde mental de gestantes e puérperas e o comentário do jornalista político Vladimir Porfírio sobre a votação de um projeto que pretende reduzir imposto sobre transmissão de imóveis.