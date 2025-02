Assista à íntegra do DF Record desta terça-feira (28)

Nesta edição, o DF Record mostra golpistas que furtam cachorros no Park Way e pedem quantias aos donos em troca da devolução dos animais. Veja também uma análise sobre o impacto do reajuste do ICMS na inflação e nos combustíveis. O jornal também traz reportagens sobre operações do Ministério Público no DF e em Goiás, e sobre a onda de brigas de trânsito na capital.