Confusão envolvendo fiscalização de painéis publicitários acaba em delegacia de Sobradinho, Porfírio comenta bastidores da confusão entre servidores do DER sobre painéis de LED, aprenda a transportar o pet no carro em segurança e conforme as regras de trânsito, postos de combustível do DF podem responder por formação de cartel.