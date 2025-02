Assista à íntegra do DF Record desta terça-feira (4)

No DF Record desta terça-feira (4), veja que, nos últimos 30 anos, o Brasil avançou na educação e na redução da pobreza, com programas como o ProUni facilitando o acesso ao ensino superior. Um exemplo é William Silva, que superou desafios financeiros e se formou em relações internacionais. A Câmara Legislativa do DF retomou as atividades pós-recesso com a discussão do Plano Diretor Territorial do DF. Na sessão solene de reabertura, a vice-governadora Celina Leão ressaltou a importância do diálogo com os deputados. Além disso, o presidente do Tribunal de Contas do DF, Manoel de Andrade, visitou a sede da RECORD Brasília para acompanhar a produção dos telejornais. E, fechando o ano com saldo positivo, o DF registrou a criação de mais de 42 mil vagas em 2024, com o setor de serviços puxando o crescimento. Confira.