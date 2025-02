Atendimentos e denúncias contra violência doméstica cresceram 37% no DF em 2024

O Ligue 180 registrou um crescimento de 37% nos atendimentos no Distrito Federal em 2024, com casos subindo de 16.875 em 2023 para 23.148. Em Brasília, os registros aumentaram 7,3%, passando de 2.723 para 2.923. A maioria das vítimas é mulher, parda ou negra, entre 40 e 44 anos, e muitas agressões ocorrem dentro de casa. Denúncias podem ser feitas anonimamente pelo número 180 ou via WhatsApp pelo número (61) 99610-0180.