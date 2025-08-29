Autismo: a transformação da sociedade é o maior desafio

Pais, amigos e professores discutem a qualidade de vida das pessoas com autismo na série "Autismo Caminhar Com Esperança". A reportagem aborda experiências pessoais de famílias que lidam com o diagnóstico de autismo. Especialistas ressaltam a importância do diagnóstico e da inclusão social contínua. Destaca-se o projeto APAED, que através de música e esportes, proporciona intervenções positivas para jovens autistas.



