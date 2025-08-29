Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Autismo: a transformação da sociedade é o maior desafio

Neste episódio a série destaca reflexões e desafios enfrentados por pessoas com autismo e suas famílias em busca de apoio

DF Record|Do R7

Pais, amigos e professores discutem a qualidade de vida das pessoas com autismo na série "Autismo Caminhar Com Esperança". A reportagem aborda experiências pessoais de famílias que lidam com o diagnóstico de autismo. Especialistas ressaltam a importância do diagnóstico e da inclusão social contínua. Destaca-se o projeto APAED, que através de música e esportes, proporciona intervenções positivas para jovens autistas.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Autismo
  • Esportes
  • Música
  • Qualidade de vida
  • Série

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.