Autismo: o que saber para combater preconceitos e garantir direitos

O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento e costuma dar sinais nos primeiros anos de vida. Há especialistas que dizem que é possível um bebe já apresentar manifestações clinicas do transtorno.



Na grande maioria dos casos, com o autismo vem as comorbidades como problemas na fala, hipersensibilidade a luz, ao barulho e ao cheiro. José Arthur Santos Bacelar, de 11 anos, foi diagnosticado no início do ano, enfrentando desafios comuns do transtorno.



A neuropediatra Bianca Mazete destaca a importância do diagnóstico precoce. No Brasil, 2,4 milhões de pessoas vivem com autismo. Pedro Calebe, diretor de escola, descobriu seu próprio diagnóstico ao buscar respostas para o filho. As dificuldades de conciliar o cotidiano com o autismo são evidentes.



