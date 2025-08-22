Autódromo de Brasília reabre em 30 de novembro com corrida da Stock Car
Governador Ibaneis Rocha anunciou reformas e a expectativa é que o local possa receber até 100 mil pessoas por evento
O autódromo de Brasília será reaberto no dia 30 de novembro com uma corrida da Stock Car. O governador Ibaneis Rocha fez o anúncio na presença do piloto brasileiro de Fórmula 1, Gabriel Bortoleto. O local passa por reformas que incluem melhorias no traçado, áreas de escape e infraestrutura. Mudanças nas arquibancadas e segurança também estão previstas. A capacidade esperada é para até 100 mil pessoas por evento.
