Banco Central celebra 60 anos com foco em modernização do Pix

O Banco Central completou 60 anos em um evento que contou com a presença de ministros, parlamentares e ex-presidentes da instituição. O presidente Gabriel Galípolo destacou que uma das prioridades deste ano será a modernização do Pix, com o objetivo de criar novas funcionalidades e melhorar a segurança. Ele também anunciou o lançamento de um sistema que permitirá usar o Pix como garantia para empréstimos.



