Bastidores: Plano Diretor de Ordenamento Territorial deve ser pauta urgente na CLDF

A mobilização na CLDF (Câmara Legislativa do Distrito Federal) cresce para garantir a conclusão do PDOT (Plano Diretor De Ordenamento Territorial) ainda este ano. O presidente da Câmara, deputado Wellington Luiz, quer encerrar a discussão até novembro, evitando sobrecarga no ano eleitoral. Segundo Marcelo Vaz, secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, atrasos só beneficiam irregularidades. Ele destaca que o GDF (Governo do Distrito Federal) pretende finalizar o projeto de revisão até o final do primeiro semestre de 2023, com o apoio do Codese (Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico), que integra a sociedade civil no debate. O PDOT, criado em 2009 e revisado em 2012, estabelece diretrizes para urbanização e atividades econômicas, sendo crucial para uma cidade em crescimento, enfrentando novos desafios climáticos e hídricos.



