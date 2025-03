Bora de Bike: Evento esportivo movimenta Planaltina de Goiás neste domingo

A cidade de Planaltina de Goiás será o palco do Bora de Bike neste domingo, 16 de março. Com início na Praça Central, o evento promove a prática esportiva e a segurança no trânsito com um percurso de 10,5 km. As inscrições estão abertas até o dia do evento no site boredbike.recordbrasília.com.br, e os primeiros 1.500 inscritos ganharão um kit exclusivo. O Bora de Bike é uma realização da ** RECORD **.



