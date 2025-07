Brasil não obtém resposta de negociação com EUA sobre taxa de importação

Faltando 10 dias para a implementação da taxa de 50% sobre produtos brasileiros, o governo americano ainda não respondeu às tentativas de negociação do governo Lula. O vice-presidente, Geraldo Alckmin, destacou que cartas foram enviadas desde 16 de maio, mas a autorização para negociar ainda não foi concedida por Donald Trump.



Há crescente preocupação no Brasil sobre possíveis retaliações, incluindo a quebra de patentes de medicamentos americanos, um tema sensível, já que 60% dos remédios de alta complexidade usados pelo SUS vêm dos EUA.



