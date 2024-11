Brasília recebe exposição interativa sobre fauna, flora e diversidades do cerrado

Chegou a Brasília a exposição “Cerrado: do que temos ao que queremos”, uma expedição digital e interativa pelo bioma. Exposta na Fiocruz Brasília, no Campus da Universidade de Brasília, a atração faz parte da programação para a 21ª Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, que este ano tem como tema geral os biomas brasileiros.



Além de diversas experiências olfativas, a atração proporciona aprendizados sobre a fauna e a flora do bioma, que conta com mais de 320 mil formas de vida. A exposição imersiva também mostra como eram as regiões antes e como estão depois de serem afetadas pelas queimadas que destruíram, este ano, mais de 40% da Floresta e do Parque Nacional de Brasília.



A coordenadora da exposição, Fernanda Marques, explica que a ideia era trabalhar com um ambiente que afetasse todos os sentidos e sentimentos, para proporcionar uma sensação de pertencimento e encantamento pelo cerrado. Além da exposição, os visitantes poderão aprender sobre diversos temas, como o combate à dengue e o controle de animais peçonhentos.