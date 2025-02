Cachorros desaparecem no Park Way, e golpistas pedem dinheiro para devolver animais

Nos últimos dias, cinco cães desapareceram na região do Park Way, no Distrito Federal, gerando preocupação aos tutores dos animais. Um dos casos envolve Guga, um filhote de cinco meses, furtado após fugir de casa. Imagens de segurança mostram um homem atraindo o cachorro para um carro preto. Felícia, dona de um border collie também desaparecido, relatou receber mensagens pedindo dinheiro para A devolução de seu animal. Os donos fazem um apelo por informações que possam ajudar a localizar seus animais de estimação.