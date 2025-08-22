Cães farejadores auxiliam PRF em apreensões de drogas no DF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 185 quilos de drogas no Distrito Federal e entorno nos primeiros seis meses de 2025. A maconha foi a substância mais encontrada. Cães farejadores, essenciais nas operações, passam por treinamento contínuo e são utilizados em blitz para localizar drogas e armas com rapidez.



Em uma ação, um cão localizou um fuzil em um ônibus. 60% das ocorrências contaram com o apoio dos animais, destacando sua importância na eficácia e agilidade das operações.



