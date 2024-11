Câmara Legislativa discute desafios das fake News nas plataformas digitais

As tecnologias inovadoras relacionadas à comunicação foram discutidas nesta quarta-feira (6) na CLDF (Câmara Legislativa do Distrito Federal). O evento Conecta CLDF debate sobre a comunicação no setor público e o uso da inovação para conectar serviços aos moradores do DF.



A programação vai até quinta-feira (7), com palestras, mesa redonda e a participação de especialistas de diversos setores da sociedade. A RECORD Brasília esteve representada pelo diretor de jornalismo, Roberto Munhoz, que falou sobre o combate à fake news e os desafios enfrentados na comunicação digital. A importância do bom conteúdo jornalístico e a ética dos profissionais na era digital também foram pontos debatidos. No segundo dia do evento, uma das discussões previstas é o uso da inteligência artificial na comunicação.