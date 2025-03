Polícia identifica homem que atropelou adolescentes no Lago Paranoá com moto aquática

Um acidente no Lago Paranoá envolvendo uma moto e uma bicicleta aquática deixou dois pré-adolescentes feridos no último domingo (3). Câmeras de segurança registraram o momento em que a moto, a cerca de 80 km/h, colide com a embarcação, obrigando um dos meninos a pular para evitar o pior. O outro adolescente, que estava na água, sofreu um corte na cabeça. O piloto foi identificado e já prestou depoimento à Polícia Civil. A Marinha abriu um inquérito e a comunidade local enfatiza a necessidade de maior respeito e atenção às regras de navegação. Regras estas que impõem uma velocidade máxima de 3,7 km/h a menos de 100 metros das margens do lago.



