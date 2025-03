Caminhoneiro embriagado bate em posto da PRF na BR-060 em possível ato terrorista

Um caminhoneiro de 46 anos foi preso após colidir seu caminhão contra um posto da Polícia Rodoviária Federal na BR-060, deixando um rastro de destruição. O teste do bafômetro indicou 0,95 miligramas de álcool, configurando embriaguez ao volante. Segundo a PRF, o ato pode ter motivações políticas.



O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, classificou o incidente como um possível ato de terrorismo, afirmando que "o motorista disse que praticou um ato terrorista". Autoridades investigam se há conexões com grupos extremistas. Durante a prisão, o motorista ofereceu R$ 14 mil para evitar a detenção, adicionando o crime de corrupção ativa às acusações.



A investigação conduzida pela Polícia Federal busca entender se o ataque foi planejado. Quatro agentes estavam na base no momento do ataque, mas ninguém ficou ferido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!