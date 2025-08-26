Campanha de doação de sangue da OAB-DF celebra mês da advocacia

A Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal lançou uma campanha de doação de sangue em celebração ao mês da advocacia. Com o slogan "Um Chamado à Solidariedade e Cidadania", a iniciativa é promovida pela OAB Jovem, Comissão de Direitos Humanos e Procuradoria Geral dos Direitos Humanos. A campanha vai até o dia 29 de agosto e visa mobilizar advogados e toda a comunidade local.



