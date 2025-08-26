Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Campanha de doação de sangue da OAB-DF celebra mês da advocacia

OAB-DF lançou a campanha "Um Chamado à Solidariedade e Cidadania" até 29 de agosto

DF Record|Do R7

A Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal lançou uma campanha de doação de sangue em celebração ao mês da advocacia. Com o slogan "Um Chamado à Solidariedade e Cidadania", a iniciativa é promovida pela OAB Jovem, Comissão de Direitos Humanos e Procuradoria Geral dos Direitos Humanos. A campanha vai até o dia 29 de agosto e visa mobilizar advogados e toda a comunidade local.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Brasil
  • Cidadania
  • Direitos Humanos
  • Distrito Federal
  • Doação de sangue
  • OAB (Ordem dos Advogados do Brasil)
  • PlayPlus
  • RecordPlus
  • Solidariedade

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.