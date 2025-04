Cão ataca criança em shopping do DF e caso acende alerta sobre cuidados ao passear com pets

Maria Eduarda, uma menina de 10 anos, foi mordida por um cachorro em um shopping do Lago Norte, Distrito Federal, durante um passeio com sua tia. Ela relatou: "O cachorro estava agoniado, se arrastando no chão, quando eu olho para ele, ele pula em cima de mim e morde." A mãe dela, Tatiana Centurione, tratou o ferimento na mão esquerda, já que a dona do animal não prestou socorro. "Corremos para lavar a ferida e procuramos ajuda na farmácia", disse Tatiana.



A Lei 2.095 de 1998 do Distrito Federal exige o uso de focinheiras em cães grandes ou de raças potencialmente agressivas em locais públicos. Especialistas recomendam evitar passeios com animais em ambientes movimentados. Eles apontam que o barulho e a agitação podem aumentar o estresse dos cães, levando a comportamentos agressivos. Como prevenção, sugere-se levar os animais no colo ou em carrinhos para evitar contato direto com multidões.



