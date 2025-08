Capivara sobrevivente de atropelamento é solta em área de preservação

Uma capivara que sobreviveu ao atropelamento ocorrido no dia 10 de julho no Lago Sul (DF) foi solta na Chapada Imperial, uma área de preservação. O animal, tratada no hospital da fauna do Ibram, foi devolvida à natureza após receber alta.



No acidente, 14 capivaras foram atropeladas, mas apenas duas sobreviveram ao impacto inicial. Porém, somente uma resistiu ao tratamento. O motorista responsável pelo incidente foi multado em quase R$ 30 mil pelo Ibama, por maus tratos e pela morte de animais silvestres.



