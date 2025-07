Carro pega fogo no Park Way (DF) e é rapidamente controlado pelos bombeiros

Um carro pegou fogo hoje à tarde no Park Way (DF), próximo à SMPW quadra 4. O corpo de bombeiros militar do DF atendeu a ocorrência e encontrou fumaça e chamas ao chegar. As equipes realizaram o combate ao fogo utilizando água e líquido gerador de espuma. O incêndio foi extinto rapidamente. O proprietário do veículo estava presente no local e não sofreu ferimentos.



