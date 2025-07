‘Carteirada’ e denúncias de assédio: MDB avança com pedido de expulsão de Daniel Donizetti

O MDB deu avanço ao pedido de expulsão do deputado distrital Daniel Donizetti, motivado por três denúncias de cassação protocoladas na CLDF (Câmara Legislativa do Distrito Federal). As acusações envolvem casos de assédio e o uso de suposta “carteirada” durante uma blitz realizada pela Polícia Militar do DF.



O presidente do MDB, Wellington Luiz, deu início ao processo ainda durante o recesso parlamentar. Paralelamente, a Procuradoria Especial da Mulher e a bancada feminina da CLDF intensificam a pressão pela suspensão do mandato de Donizetti enquanto as investigações seguem em andamento.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!