Cartel de combustíveis no DF: Cade deve definir data de julgamento nesta quarta

O Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) deve decidir nesta quarta-feira (18) a data para o julgamento dos acusados de formação de cartel na cobrança de combustíveis no Distrito Federal. O caso começou com a Operação Dubai em 2015 e, segundo investigações do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) e do Ministério Público, o esquema lesava consumidores em mais de R$ 1 bilhão por ano.



As provas incluem gravações da combinação de preços entre comerciantes. "É preciso que o Cade efetivamente aja", destacou o deputado Chico Vigilante, relator de uma CPI sobre o tema. O relator do processo, Carlos Jacques, adiou a decisão na semana passada, mas espera apresentar um relatório final até o dia 25 deste mês. As punições às empresas denunciadas podem chegar a 20% do faturamento bruto dos postos de gasolina.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!