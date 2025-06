Caseiro e cachorro são atacados por abelhas no Lago Norte (DF)

No Lago Norte (DF), um caseiro foi atacado por várias abelhas nesta sexta-feira (20), recebendo cerca de 70 picadas. O incidente ocorreu em uma chácara no núcleo rural Olhos d'água. Após o ataque, ele foi atendido em uma unidade de pronto atendimento e está bem. Um cachorro da raça pastor alemão, que estava próximo, também foi atacado, mas não sobreviveu. Bombeiros isolaram a área e chamaram um apicultor para controlar o enxame.



