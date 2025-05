Centro de Referência da Mulher Brasileira é inaugurado no Sobradinho 2 (DF)

O novo Centro de Referência da Mulher Brasileira em Sobradinho 2 amplia para quatro as unidades no Distrito Federal, reforçando o apoio oferecido às mulheres. Localizado na área especial 6 do setor oeste, o centro opera de segunda a sexta, das 9h às 18h, sem necessidade de agendamento.



Os serviços incluem atendimento psico-social, orientação jurídica e acolhimento humanizado. As unidades, acessíveis a mulheres de qualquer cidade do DF, são essenciais para apoio emocional, capacitação e informações sobre temas como violência doméstica.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!