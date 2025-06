Chorume de lixão que desabou em Goiás contaminou curso d’água, diz secretária do Meio Ambiente

O desabamento de um aterro sanitário irregular em Padre Bernardo, Goiás, gerou graves preocupações ambientais. Localizado em área de preservação, o aterro já havia sido multado pelo ICMBio e, após novas infrações em 2023, a empresa Ouro Verde enfrentou novas penalidades.



Agora, equipe da Secretaria do Meio Ambiente coleta amostras de água para avaliar a contaminação do Rio do Sal, que afeta diretamente o uso doméstico e industrial nas proximidades. Andréa Vulcanis, secretária do Meio Ambiente de Goiás, enfatizou a gravidade do problema ambiental, pois o chorume produzido pode gerar doenças graves devido à presença de metais pesados. Autoridades locais e estaduais estão mobilizadas para impedir a continuidade das operações inadequadas e mitigar os danos.



